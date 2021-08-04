الوفد الأمريكي: الشراكة بين رجال الاعمال تصنع فارقا اقتصاديا للسودان

الخرطوم : ابتهاج

أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الأمين الشيخ مصطفى، دعم الادارة الأمريكية للحكومة الانتقالية، في جهود برامج الاصلاح الاقتصادي ورفع وازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والمساهمة في اعادة علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية وتخفيف الديون .

وقال الأمين، في تصريح صحافي امس عقب الاجتماع المشترك بين قيادات اتحاد الغرف التجارية والوفد الامريكي الزائرللبلاد، أن الاجتماع أمن على الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين، لاعادة البناء القوي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين السودان وامريكا، الذي كان قائما قبل ثلاثين عاما، مبينا أن الفترة المقبلة تشهد مساعي مشتركة في تنشيط زيارات لوفود من رجال الاعمال، في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والتعدين لامريكا، للاستفادة من الخبرات والتقنية والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة للنهوض بتلك القطاعات بما يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة بالسودان.

وقال عضو وفد رجال الأعمال الأمريكي ريتشارد سوانسون، إن الزيارة تهدف للتباحث حول تطوير وتنمية وضع المرأة في السودان، وإحداث شراكة اقتصادية واستثمارية، داعيا لفتح أبواب السودان لاستقبال رجال المال والأعمال والمستثمرين الامريكيين، لتطوير المجتمعات الريفية وتقديم الخبرات والتجارب، في كيفية إدارة الأعمال وأعمال الشفافية وجذب الاستثمار والتقانات اللازمة لتطور وتقدم السودان.

واكد سوانسون، أن السودان امامه مستقبل زاهر، حال قادت الحكومة الانتقالية التحول إلى ديمقراطية مستدامة، داعيا لضرورة إصلاح القوانين والإجراءات واللوائح، وقال إن الشراكة بين رجال الاعمال تصنع الفارق الاقتصادي في السودان.

ودعا عضو الـ(كونغرس) السابق كريس ميشيل، لضرورة أن تُحدث الحكومة السودانية، البيئة المواتية للاعمال و فرص عمل للمواطنين عامة، حتى يصبح مستقبلهم أفضل،