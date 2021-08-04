ربطها بارتفاع معدل الجريمة علي بلدو: مشاهدة اكوام القمامة تقود لتعكر المزاج والجريمة

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

قال الدكتور علي بلدو استشاري وأستاذ الطب النفسي أن تدهور البيئة الخارجية يؤدي لتشوه البيئة الداخلية الخاصة بالانسان، بسبب مشاهدة اكوام القمامة والقاذورات باستمرار اضافة لطفح مياه الصرف الصحي والمجاري في الشوارع، مما يقود إلى اضطراب المزاج و تعكره، و الشعور بعدم الراحة النفسية وتبلد الشعور وجمود الأحاسيس. مضيفا( التلوث البصري يقود بدوره لعدم احترام القانون وازدراء السلطة وانتهاك النظم وعدم الخوف من العقاب وبالتالي الاندفاع نحو اخراج اوساخ النفوس ايضا من جريمة ونهب وكافة الاشكال.

واضاف علي بلدو أن النظافة والاهتمام بالبيئة، واشاعة روح الجمال مثل الحدائق والتشجير وتجميل الشوارع والميادين، يساعد كثيرا على تهذيب السلوك والحد من الجريمة، مشيرا إلى انه طالما كانت العاصمة بهذه القذارة، فإن معدلات الجريمة والحوادث ستوالي الارتفاع.