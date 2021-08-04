انضم لراديو سوا الأمريكي المذيع شيبة الحمد يغادر إلى واشنطون

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

حزم المذيع التلفزيوني مراسل قناة العربي بالسودان شيبة الحمد عبدالرحمن حقائبه لمغادرة البلاد بعد أن تم اختياره للانضمام لراديو سوا الامريكي بواشنطون وذلك بعد مسيرة حافلة في المجال الاعلامي بالسودان (اذاعي وتلفزيوني).

من جانبه كتب صديقه المذيع محمد عثمان مودعا صديقه شيبة الحمد عبدالرحمن :(تسافر كيف تخلينا؟) واضاف: العزيز شيبة (جميل الاسم والصفات ) يحزم حقائبه إلى الولايات المتحدة الأميركية ليترك فينا فراغاً كبيراً كأخ وصديق وشريك في كثير من المهمات، كان سنداً لي في بواكير أيام الالتحاق بقناة النيل الأزرق وكان حينها و(مايزال طبعاً) نجماً ساطعاً وصوتاً فخيماً يشجي مسامع المتابعين عبر أثير إذاعة البيت السوداني قطعنا الكثير من الدروب والمشاوير التي لا تنسي ، اليوم يكتب شيبة سطراً جديداً في صفحة مشواره الإعلامي الناصع والماجد ، أعتبره قدوة لكثير من الشباب مثقف ،واع ، رزين ، وخامة صوتية فريدة .

وتابع: لا نخشى عليك من القادم يا صديقي لأنك تمتلك مقومات الإشراق في كل عتمة سنفتقدك وربنا يجعل أيامك كلها نجاح وتوفيق لأنك تستاهل كل خير ياقلب أخوك).