غارزيتو يرفع إيقاع تحضيرات المريخ

أجرى فريق الكرة بنادي المريخ عند الساعة الثامنة من صباح امس بملعبه بأم درمان حصة تدريبية شهدت حضور “31” لاعباً، وقد أشرف عليها الفرنسي دييغو غارزيتو مدرب المريخ وطاقمه المعاون الممثل في إبراهومة وانطونيو وبقية أفراد الطاقم الفني، وركز المعد البدني للأحمر انطونيو غارزيتو على تكثيف الجرعات البدنية للاعبين بهدف رفع المخزون اللياقي لديهم وقد قام بعدها بعمل قياس لمعدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، ومن ثم قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات للعب بالكرة، وينتظر أن يواصل الأحمر تدريباته صباح الأربعاء بالقلعة الحمراء