مجلس اداراة الشرطة يهدي الفوز لوالي القضارف

قدم الأمين العام المكلف لمجلس إداراة نادي الشرطة القضارف رئيس بعثة النادي الاستاذ صلاح كشه التهنئة إلى أعضاء مجلس الاداراة ولجماهير النادي بالفوز على الوادي نيالا في لقاء أمس الأول واهدي “كشة” الانتصار إلى السيد سليمان علي محمد موسى والي ولايه القضارف والسيد علاء الدين عبد الرحيم المدير العام لإداراة الشباب والرياضة، على دعمهم المالي المقدر و السخي الذي قدموه مؤخراً للنادي والذي أتى بالانتصار كما قدم أهداء خاص لالتراس وجماهير ومحبي النادي، واعرب عن تفاؤله وثقته العالية بقدرة الفريق على متابعة الانتصارات في المباريات القادمة، وتأمين موقفه ومواصلته لتمثيل الولاية على أفضل وجه