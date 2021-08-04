عامل خبرة خلف انتصار الشرطة على الوادي نيالا

تحقق انتصار فريق الشرطة علي الوادي بتضافر جهود الجميع ولكن كان لمدرب حراس المرمي عامر حسين إبراهيم دور بارز في تحقيق الانتصار بفضل خبرته الطويلة في المستطيل الاخضر لاعبا ومدربا مع عدد من اندية الممتاز ، حيث انه لم يقتصر دوره في تدريب حراس المرمى فحسب بل ساهم بشكل كبيير في توجيه اللاعبين من المنطقه الفنية موجها ومؤازرا تارة اخرى، ويعد عامر من اميز مدربي حراس المرمى بالدوري بجانب انه يجيد قراءة الخصوم ومعرفة اماكن القوة والضعف وتوجيه اللاعبين ولديه اسلوب خاص يتقبله جميع اللاعبين وقد ظهر دوره في مباراة الأمس من خلال اداء الحارس المتألق خالد شقلي وثباته في المرمى وخروجه في توقيت سليم وقد ادى دور الليبرو في كثير من الاحيان وهذا بفضل الحصص المكثفة التي تلقاها من قبل مدربه المميز والذي ظل يعمل بتناغم تام مع الجهاز الفني وحراس المرمة من اجل مصلحة الفريق.