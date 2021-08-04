اثارت جدلا كبيراً تعديل مرتقب على لائحة الدوري السوداني لمنع التحايل

بات اتحاد كرة القدم السوداني، على أعتاب إجراء تعديل على فقرة في لائحة مسابقة الدوري الممتاز، بعد ظهور حالة تحايل خلال مباريات الجولة 25.

ويتعلق الأمر بفقرة في لائحة الدوري السوداني تتحدث عن إلزامية مشاركة لاعبين حتى نهاية المباريات بالدوري، أحدهما من فئة الشباب والثاني من فئة الأولمبي، وحتى عملية استبدالهما تكون من نفس الفئة.

وخلال مباراة المريخ والأهلي الخرطوم، جرى استبدال مهاجم المريخ من فئتي الأولمبي والشباب على التوالي، محمد عباس والجزولي نوح، ودخل بدلًا منهما، توني إيدجوماريجوي وبكري المدينة، وهما لاعبان ليسا من نفس الفئة.

ولم يتقدم الأهلي الخرطوم بشكوى للطعن في تصرف المريخ، لأن لائحة الدوري السوداني تنص على تقديم اعتراض على المخالفة قبل بداية المباراة، على أن تكتب الشكوى مفصلة لاحقًا.

وتبين أن فريق المريخ استغل ثغرة تقديم الاعتراض قبل المباراة.

وحتى لا يتكرر الأمر من بقية فرق الممتاز في الجولات المقبلة، سيتم تعديل اللائحة للسماح بتقديم الشكوى في أي وقت خلال المباراة.