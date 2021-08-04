برشلونة يتوصل لاتفاق قصير المدى مع ديمبلي

أفاد تقرير صحفي إسباني، امس الثلاثاء، بأن برشلونة اقترب من تجديد عقد نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، خلال الأيام المقبلة.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، وكانت هناك مخاوف داخل النادي الكتالوني من رحيل اللاعب مجانًا بانتهاء عقده.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع ديمبلي من أجل تجديد عقده لموسم إضافي، لينتهي في صيف 2023، مع وضع بند يسمح بتمديد العقد لموسم آخر في حال موافقة الطرفين.

وأضافت الصحيفة، أن ديمبلي سيحصل على نفس الراتب الذي يتقاضاه حاليًا بدون تخفيض، وأن الهدف من وراء هذا التأجيل قصير الأجل، الحفاظ على اللاعب من الرحيل مجانًا.

ومن المنتظر أن يعلن برشلونة تجديد عقد ديمبلي رسميًا، بعد حسم ملف تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي