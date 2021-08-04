تأكد مشاركة كريستيانو رونالدو ضد الغريم السابق

قال تقرير صحفي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، سيتواجد ضد برشلونة في كأس خوان جامبر.

وانضم رونالدو لتدريبات يوفنتوس، الأسبوع الماضي، بعد انتهاء عطلته الصيفية التي حصل عليها عقب الانتهاء من كأس الأمم الأوروبية.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن رونالدو سيكون حاضرًا خلال مواجهة برشلونة، الأحد المقبل، في أول ظهور له قبل الموسم الجديد.

ويتدرب رونالدو تحت قيادة ماسيميليانو أليجري منذ الأربعاء الماضي، وسيكون جاهزًا للمشاركة على ملعب يوهان كرويف.

ويعتبر وجود كريستيانو رونالدو، من عوامل الجذب لكأس خوان جامبر، والتي ستشهد أيضًا مباراة كرة قدم نسائية لأول مرة بين يوفنتوس وبرشلونة.

وبجانب كريستيانو، سيتمكن يوفنتوس أيضًا من الاعتماد على الثنائي ألفارو موراتا وباولو ديبالا خلال البطولة الودية، رغم أن الأخير لم يتدرب اليوم بسبب مشاكل عضلية