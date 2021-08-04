وزيرة الخارجية تُشكِّل لجنة استئناف للنظر في التظلُّمات والشكاوى حول إجراءات التعيين الأخيرة بالخارجية

الخرطوم: السوداني

شكّلت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، لجنة استئناف تحت إشرافها المباشر؛ بالتعاون مع لجنة الاختيار للخدمة العامة، بعد التظلمات والشكاوى الموضوعية التي أثيرت مؤخراً حول إجراءات التعيين الأخيرة بوزارة الخارجية.

وقالت وزيرة الخارجية في تصريح صحفي: “إن اللجنة تهدف إلى تلقِّي الشكاوى والنظر في التظلُّمات والعمل على مُعالجتها بما يضمن الحفاظ على الحقوق واختيار أفضل الكفاءات الوطنية القادرة على العطاء والمُلتزمة بالولاء الوظيفي ومعايير الأداء والتطوير لخدمة الوطن”.

وأضافت د. مريم: “إثر مُتابعتي لبعض التظلمات والشكاوى الموضوعية حول إجراءات التعيين الأخيرة بوزارة الخارجية، ومع كامل الاعتزاز بالعملية التي صممت ليتحقق بموجبها التوفيق في الاختيار والتي تمت بدون أي تأثير من الوزارة على عمل اللجنة المعنية، وتحقيقاً لرؤية الحكومة الانتقالية المنطلقة من مقاصد الثورة، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والعدالة والمُساءلة وتكافؤ الفُرص حتى يسهم أبناء وبنات السودان في الانتقال والبناء الوطني، فقد بادرت بتشكيل لجنة استئناف.. وسوف يتم إعلان آلية استلام وتلقِّي الشكاوى قريباً جداً من الجهة المعنية”.