زين وفيزا يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم عدد من الخدمات المالية الإلكترونية

الخرطوم: السوداني

وقعت الشركة السودانية للهاتف السيار “زين” أمس مذكرة تفاهم مع شركة فيزا العالمية لتقديم الخدمات المالية الإلكترونية بطرق متعددة ومبتكرة لعملاء شركة “زين”.

وتمتد الخدمة لغير العملاء عبر شبكة نقاط البيع الواسعة التي تمتلكها الشركة بإعتبارها أوسع شبكة للهاتف المحمول في السودان والتي تغطي أكثر من 80% من المناطق المأهولة بالسكان.

و وقع إنابة عن شركة زين – السودان الرئيس التنفيذي المهندس هشام مصطفى علام وعن شركة فيزا العالمية السيد/ إندرو توري الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذي يزور السودان هذه الأيام على رأس وفدٍ عالي المستوى لتعزيز خدمات فيزا بالسودان تماشياً مع الخطوات الحثيثة التي يخطوها السودان في سعيه نحو الإندماج في المجتمع المالي العالمي.

ورحب الباشمهندس هشام مصطفى علام الرئيس التنفيذي للشركة السودانية للهاتف السيار (زين) في كلمته بوفد شركة فيزا عالي المستوى بقيادة الرئيس الإقليمي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا السيد أندرو توري مشيداً بجهود وخدمات فيزا عبرالعالم من خلال تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات المالية مستفيدةً من التطور التكنولوجي الهائل الذي أسهم كثيراً في تسهيل حياة الشعوب والمجتمعات.

وأبان علام بأن وجود فيزا في الخرطوم دليلٌ آخر على مضي السودان قدماً نحو الإندماج في المجتمع المالي الدولي الذي تودي فيه تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات دوراً محورياً مبيناً أن شركة (زين) وستقوم بدورٍ مهمٍ وأساسيٍ لتعزيز الشمول المالي عبر شبكتها الممتدة وقاعدة مشتركيها والتي تفوق 16مليون مشترك بالإضافة لما تمتلكه الشركة من مقوماتٍ في مجال البنية التحتية لخدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة (زين) بأن توقيع مذكرة التفاهم مع فيزا العالمية سيفتح الباب واسعاً لفرص متعددة وواعدة للمؤسستين واصفاً السودان بإعتباره أرضاً للفرص الواعدة والمستقبل الباهر.

من جانبه عبّر السيد/ أندرو توري الرئيس الإقليمي في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقياعن بالغ سعادتة بزيارة السودان الذي وصفه بالبلد العريق والشعب المضياف مؤكداً على الرغبة القوية لشركة فيزا العالمية في توسيع خدماتها بالسودان مستفيدةً من خبراتها المتراكمة وإمكانياتها الكبيرة في تقديم الخدمات المالية المبنية على أسس تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات.

لافتاً إلى أن الشراكة مع شركة (زين) تمثل قيمة مضافة لنشاط فيزا العالمية في السودان مبيناً أن شبكة (زين) الواسعة وقاعدة مشتركيها الكبيرة ستعزز ومن دون شك خدمات فيزا في السودان وستجعل خدمات فيزا أكثر موثوقية وإنتشاراً في السودان بفضل الثقة الكبيرة التي تحظى بها شركة (زين) والسمعة الطيبة الي تتمتع في سوق الأعمال في المنطقة. وأوضح توري بأن السودان يتمتع بإمكانات استثمارية مهمة، ويشهد العديد من التطورات الاقتصادية المبشّرة. وانطلاقاً من دورنا المهم في دفع عجلة التجارة العالمية، نلتزم بالشراكة مع الحكومة والمؤسسات في السودان لدعم أهداف التحول الاقتصادي هناك، والمضي قُدماً في خطة دمج الدولة في الاقتصاد العالمي، وتوسيع نطاق وصول المزيد من المستهلكين والشركات للاستفادة من مزايا المدفوعات الرقمية”.

جدير بالذكر أن فيزا العالمية هي شركة رائدة في مجال تقنيات الدفع الرقمية، وتسعى إلى تعزيز الترابط العالمي، وتمكين الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار عبر شبكة دفع مبتكرة وآمنة وموثوقة. وتوفر خدمة تسيير المعاملات الالكترونية “فيزا نت VisaNet ” مع قدرتها على إدارة أكثر من 65 ألف معاملة في الثانية وتسعى فيزا إلى تعزيز خدماتها في السودان لضمان وصول العملاء السودانيين إلى مدفوعات رقمية موثوقة ومريحة وآمنة ومقبولة في جميع أنحاء العالم.