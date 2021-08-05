بصورة مُفاجئة.. حارس المريخ يعلن اعتزال كرة القدم

الخرطوم: السوداني

أعلن حارس مرمى المريخ منجد النيل، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي اليوم (الخميس).

وكتب منجد النيل في حسابه بموقع (فيسبوك) ما يلي: (أنا منجد النيل أعلن اعتزالي كرة القدم نهائياً).

وأكمل منجد النيل مؤخراً، مراسم زواجه قبل أن يعود لاستئناف نشاطه مع المريخ في الأيام الماضية.

وعلمت (السوداني) أن الجهاز الفني بالمريخ بقيادة الفرنسي غارزيتو لا يبدي حماساً للأسماء التي تتواجد حالياً في حراسة المرمى، وشرع في البحث عن عدد من الخيارات التي يتصدرها حارس مرمى الأهلي مروي احمد بيتر، الى جانب حارس الأهلي عطبرة، بالإضافة الى أحد الحراس من ولاية كسلا، ومازال الباب مفتوحاً لدراسة عدد من الخيارات المطروحة.

وينتظر أن تشهد فترة التسجيلات القادمة ضم المريخ لحارس جديد.