النسخة السابعة من معرض الكتاب في الهواء الطلق تبدأ اليوم

الخرطوم: كوكتيل

تبدأ النسخة السابعة من معرض الكتاب في الهواء الطلق اليوم الخميس الموافق ٥ أغسطس ٢٠٢١م، في تمام الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة ليلاً تحت جسر مدينة توتي.

وتنظم المعرض، دار الوراق، بالتعاون مع دار المصورات للطباعة والنشر، ومركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، ومركز محمود محمد طه الثقافي، ومكتبة مناظير جديدة ودار مدارات، وعدد من الوراقين.

واختارت اللجنة المنظمة الدكتور عمر شاع الدين شخصية المعرض، كما يشارك الشاعر بابكر الوسيلة بقراءات شعرية.

ويقام أيضاً معرض للتراث الفني، يحتوي على المشغولات اليدوية والإكسسوارات.