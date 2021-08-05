الفنانة جواهر: (العريس في السودان بقطعو قلبو)

الخرطوم: كوكتيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الصفحات مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة السودانية جواهر وهي في استضافة إحدى القنوات المصرية للحديث عن عادات الزواج بالسودان ومقارنتها مع مصر. وبحسب (كوش نيوز) فقد ذكرت جواهر أن الزواج في السودان يعتبر مكلفا جداً للشاب الذي يرغب في الارتباط لأنه يقوم بتوفير وإحضار كل مستلزمات الزواج حيث قالت (الزواج في السودان مميت للعريس وبجيب للعروس حتى شنطة هدومها).

على غير العادة في مصر والتي يكون فيها جانب من المشاركة بين الشاب والفتاة في بعض التجهيزات.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا إعجابهم بالحديث الذي ذكرته جواهر عن عادات وتقاليد الزواج السوداني المرهقة والمكلفة للشباب حيث ذكروا أن الجانب الذي تناولته جواهر لابد من وضعه في الاعتبار مع مراعاة الأسر السودانية لحال الشباب اليوم .