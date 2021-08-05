العريس الذي ألغى حفل زواجه يرد بعنف على ندى القلعة ويوضح الحقائق

الخرطوم: كوكتيل

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهور الفنانة ندى القلعة في فيديو توضيحي لبعض الحقائق عن اعتذارها وإلغاء حفل عريس بالخرطوم بنشر مقطع فيديو آخر للعريس وهو يرد من خلاله على ما قالته القلعة . وبحسب (كوش نيوز) فقد ذكر العريس أن مكتب أعمال ندي القلعة لم يخبره بإلغاء الحفل إلا عندما ذهب لإكمال (العربون) فأخبروه بأن ندى سافرت إلى مصر من أجل تلقي العلاج وقدمت اعتذارا عن الحفل، وأضاف مكتب ندى طلب أن يأتي لي بالبديل فرفضت لأنني عندما جئت إلى ندى كنت أعرف غيرها من الفنانين ولكن فضلت أن تتغنى لي دون غيرها وذلك بعد طلب والحاح من الوالدة .

وفي ذات السياق طلب العريس من القلعة أن تخبر إدارتها بتنظيم وتنسيق مواعيد حفلاتها حتى لاتقع في نفس الخطأ مرة أخرى.