فنان سوداني شاب يفاجئ الجميع ويعلن ترشحه لرئاسة نادي المريخ بدعم سعودي خالص ويكشف عن برنامجه الانتخابي

الخرطوم: كوكتيل

يشهد نادي المريخ السوداني هذه الأيام حراكا كبيرا وذلك مع اقتراب بداية الانتخابات لمجلس إدارة جديد بعد نهاية فترة المجلس الحالي بقيادة آدم سوداكال. وترشح لكرسي الرئاسة عدد من رجل الأعمال والشخصيات المعروفة على رأسهم مولانا مجذوب المجذوب وحازم مصطفى.

لكن المفاجأة الكبيرة جاءت في دخول المطرب الشاب محمد عيسى لقائمة المرشحين للفوز برئاسة النادي العريق.

حيث أعلن المطرب الشاب وبحسب متابعات (النيلين) عن عزمه للترشح والفوز في انتخابات النادي التى تجرى بعد أيام. وكشف الفنان في مقابلة له مع موقع خبرك عن ترشحه بمبادرة من أقطاب نادي المريخ وبدعم خالص من شخصية سعودية رفض الكشف عنها.

وأكد الفنان الملقب بالدبلوماسي عن برنامجه الانتخابي, حيث تعهد ببناء وتأهيل استاد المريخ واستجلاب جهاز فني أجنبي ولاعبين محترفين من طراز عال.