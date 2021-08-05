أين ذهبت أموال البترول؟.. (السوداني) تكشف

الخرطوم: مشاعر أحمد

خلال عامين فقط، استولى المؤتمر الوطني المحلول ومنظمات وأشخاص على 352 مليون جنيه من أموال البترول في الفترة خلال الفترة من 13 فبراير م2017 إلى 10 أبريل 2019، وفقًا لمستندات تحصلت عليها (السوداني).. فكيف تم ذلك؟

المؤتمر الوطني و نفير

خلال العامين سحب حزب المؤتمر الوطني المحلول وحده من اموال منتجات البترول مبلغ (153.200.000.00) بنسبة تفوق الـ43% من مجمل المسحوبات خلال تلك الفترة .

وتنوع الاستيلاء، وفقًا للمستندات، على أموال البترول المتبقية من منظمات مثل منظمة نفير الخير التي سحبت من مال منتجات البترول مبلغ (111.900.000.00) بنسبة 32% تقريبا.

هيئات ومنظمات ومراكز

تتحدث المستندات عن سحب الهيئة الطوعية لنهضة السودان ومركز كونكشن للتدريب والتنمية والمنظمة السودانية لتدريب القادة والمركز القومي لتدريب الشباب والطلاب، على أموال بأرقام متفاوتة من أموال البترول بلغت جملتها (2.820.000.00) .

اما في الفترة ما بين 4 ابريل من العام 2018 وحتي الاول من ابريل 2019م سحبت شركة وساع للتنمية المحدودة من مال منتجات البترول مبلغ (13.702.000.00). والتي عقبتها منظمة باسم (شرعة لإصلاح نزلاء السجون) التي بدروها سحبت (1.394.000.00) في الفترة من الاول من يوليو من العام 2018م وحتي الخامس من مارس للعام 2019م.

بالاسماء الشخصية

لم يكن سحب تلك الاموال حكرًا على الحزب المحلول والمنظمات التي تتبع له، بل ان هناك شخصيات سحبت بأسمائهم الشخصية، نورد منها الراحل الزبير أحمد الحسن الذي سحب مبلغ مليون و اربعمئة وتسعين ألف جنيه في الفترة من الخامس من نوفمبر من العام 2017 و حتى الــ24 من مارس للعام 2018.

كما اوردت المستندات اسم يدعى محمد عبد الرحيم عبد الكريم الذي سحب من اموال البترول ثمانية ملايين وثمانمئه ألف جنيه في الفترة من 22 يونيو للعام 2017م وحتي الثامن من شهر يناير للعام 2019م على ست مرات خلال تلك الفترة.

ذات المستندات ذكرت ان الإعلامي الطاهر حسن التوم سحب مبلغ اثنين مليون ومئة ألف جنيه سوداني من مال البترول خلال الفترة من 4 يوليو من العام 2017م و حتى السابع من اغسطس للعام 2018م.

وتعمل لجنة إزالة التمكين على تتبع ضياع هذه الأموال، وفقًا لمصادر داخل اللجنة تحدثت لـ(السوداني)، وقالت إن اللجنة بدأت التحقيق في أوجه صرف أموال البترول سواء بطرق شرعية أو بطرق يشوبها فساد.

من مال نفير الخيرية

وتقول المستندات إن محمد عبدالرحيم عبدالكريم سحب أيضًا من اموال منظمة نفير الخيرية مبلغ سبعة ملايين وأربعمائة وعشرين الف جنيه في الفترة من 24/8/2017م وحتي 8 من شهر يناير للعام 2019م.

اما الطاهر حسن التوم نفسه فسحب مبلغ (1.000.000.00) من مال ذات المنظمة.

و المستندات تحدثت شخص يدعو عبدالله إدريس، سحب مبلغ أربعمائة وسبعين ألف جنيه في الفترة من 14/ اغسطس من العام 2017م ، وحتى 30 ابريل 2018م.

كما انها تحدثت ذات المستندات اسم شيرين مبارك عابدون سحبت من مال منظمة نفير الخير في الفترة من 4 اكتوبر من العام 2017م و حتى الثاني من سبتمبر من العام 2019م مبالغ خمسمئة و تسعين ألف جنيه.

من هو محمد أحمد شريف؟

سحب محمد أحمد شريف من اموال البترول في الفترة من 22/6/2017م وحتى 13/9/2018م مبالغ قدرها ثمانمئة وخمسه ألف جنيه. كما سحب من زدانا وساس لخدمات الطيران ومنظمة نفير الخير في الفترة ما بين 3/ ابريل من العام2017م وحتى الخامس من فبراير وحتى العام 2019م على ثلاثة عشر مليون ومئتين وستين الف جنيه ليصبح جملة ما استلمه في الفترة اربعة عشر مليون وخمسة وستين ألف جنيه .