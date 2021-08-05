مفاجآت بمجموعة حازم مولانا مجذوب المجذوب يترشح رئيسا للمريخ

الخرطوم: السوداني

شهد يوم امس ترشح عدد من الشخصيات في انتخابات المريخ المزمع قيامها في غضون الفترة القادمة ودفع رئيس رابطة المريخ بدولة قطر مولانا مجذوب المجذوب بترشحه رئيسا للنادي بينما دفعت عدد من الشخصيات بترشحها في مقعد نائب الرئيس وابرزهم محمد سيد أحمد الذي ترشح نائبا اول للرئيس، بينما دفع كل من بدر الدين عبد الله النور واللواء نور الدين عبد الوهاب بأوراق ترشحهم في منصب نائب الرئيس ودفع عدد من الشباب بترشحهم لمقاعد العضوية في فئات مختلفة وابرزهم منير متا (كاك) بالاضافة الى حذيفة عاصم الى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.

ووفقا لما تحصلت عليه ( السوداني) فان الصراع الانتخابي في المريخ كبير للغاية بعد أن فشلت جهود التوافق خاصة في ظل الحشد غير المسبوق للمجموعة التي يقودها المرشح القنصل حازم مصطفي والتي تضم الى جانبه عدد من الشخصيات ابرزها اللواء نور الدين في منصب النائب لشؤون الاستثمار الى جانب الاعضاء طارق تفاحة وعادل ابوجريشة ومتوكل أحمد علي واسامة عبد الجليل ووزيرة الصحة السابقة تابيتا بطرس في مقعد المراة، واجرت المجموعة اتصال برجل الاعمال المعروف هاشم الدقير من اجل حثه على الترشح في منصب نائب الرئيس.