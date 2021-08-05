برمجة مفاجئة للطرفين الهلال ينازل أزرق عروس الرمال مساء اليوم

الخرطوم: السوداني

في خطوة مفاجئة أعلنت لجنة المسابقات التابعة ﻻتحاد الكرة السوداني عن برمجة بقية مباريات الدوري الممتاز في النسخة الحالية دون تحديد لموعد مباراة القمة، ووفقا للبرمجة الصادرة من اتحاد الكرة فإن الهلال سيلعب اليوم امام هلال الابيض في مباراة لم يكن في الحسبان ان تلعب اليوم بالنسبة للطرفين معا، حيث يواصل الهلال تدريباته التحضيرية وتفاجأ ببرمجة المباراة اليوم لينتظم الفريق مباشرة في معسكر مقفول استعدادا للمواجهة المزمع قيامها اليوم بملعب الهلال، بينما كان هلال الابيض يتأهب لمواجهة توتي وتفاجأ بمواجهة الهلال رغم أن مندوب الفريق حضر الاجتماع التقليدي لمتابعة ترتيبات الفريق امام توتي وحملت الأنباء رفض مدرب هلال الأبيض مواجهة الهلال اليوم في انتظار تأكيد رسمي من ادارة النادي خلال ساعات اليوم.

ووفقا للمتابعات فإن الهلال يتصدر المنافسة برصيد (55) نقطة وفاز الفريق في آخر مواجهة على حساب هلال الساحل بهدفين، بينما لهلال الأبيض (31) نقطة.