الأحمر يواصل تدريباته تحت إشراف غارزيتو

أجرى فريق الكرة بنادي المريخ عند الساعة الثامنة من صباح امس الأربعاء حصة تدريبية بملعبه بأم درمان اتسمت بالقوة بإشراف الفرنسي دييغو غارزيتو المدير الفني للمريخ وطاقمه المعاون، وشهد المران مشاركة “32” لاعباً وقد استمر التدريب زهاء الساعتين، وركز خلاله الجهاز الفني بقيادة غارزيتو على التدريبات البدنية والتكتيكية، وقد أظهر نجوم المريخ حماسا كبيرا في أداء التدريبات، وبإشراف الجهاز الطبي للفريق واصل الثنائي أحمد حامد التش والبوركيني أرنولد بانجا عمليات التأهيل، وقد عقد الفرنسي غارزيتو إجتماعاً مع كباتن الفريق أمير كمال، رمضان عجب، السماني الصاوي وقد تم النقاش في مجموعة من الأشياء التي تهم الفريق، وينتظر ان يواصل الأحمر تدريباته صباح اليوم الخميس بالقلعة الحمراء.