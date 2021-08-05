سحب قرعة كأس العرب للسيدات

سحبت امس في الرياض، قرعة بطولة كأس العرب للسيدات، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل، وذلك بحضور لدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد العربي لكرة القدم من خلال الاتصال عن بعد.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر – تونس – السودان – لبنان.

المجموعة الثانية: الأردن – الجزائر – فلسطين.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في الموسم 2021 – 2022.

وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006، وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب، بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.

وسبق لمصر أن استضافت بطولة كأس العرب للشباب لكرة القدم، وحصد لقبها منتخب السعودية بعد الفوز على الجزائر بهدفين لهدف، كما ااستضافت الفترة الماضية بطولة كأس العرب لكرة الصالات، التي توج بها منتخب المغرب بعد الفوز على الفراعنة في النهائي بأربعة أهداف نظيفة.