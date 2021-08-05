رئيس مجلس ادارة (السوداني) في زيارة (المصري اليوم).

القاهرة: السوداني

قام رئيس مجلس ادارة مؤسسة (السوداني) للطباعة والنشر الأستاذ ضياء الدين بلال بتسجيل زيارة لصحيفة (المصري اليوم ) بالقاهرة للوقوف على تجربة الصحيفة في التعامل مع التحديات التي تواجه الصحافة الورقية ، وافاق الانتقال للصحافة الرقمية وعالم الميلتيميديا.

.وأثنى بلال اثناء الزيارة أمس على الطفرة الكبيرة التي حققتها (المصري اليوم) في هذا المجال، حيث تعتبر من أكثر المؤسسات الاعلامية المصرية تقدما في الصحافة الالكترونية.

ووعدت ادارة (المصري اليوم) بتقديم كل العون لمؤسسة (السوداني) في تحقيق التقدم في هذه المجالات الحديثة حيث تشهد (السوداني) نشاطا مكثفا لتطوير منصاتها الرقيمة وانشاء منصة تلفزيونية وإذاعية .