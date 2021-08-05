طالع أول تعليق إثيوبي على وساطة د. حمدوك بين أديس أبابا وتيغراي

أديس أبابا – ترجمة: سحر أحمد
قالت بيلين سيوم السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد: “إن الثقة في بعض القادة السودانيين، قد تآكلت بالفعل، خاصة – ما أسمته – توغل الجيش السوداني في الأراضي الإثيوبية”، لافتة إلى ضرورة معالجة الأمر بدقة، قبل أن يتم التعامل مع السودان كطرف موثوق به لتسهيل المفاوضات.
من جانبه، قال، دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إنه لم يسمع عن الوساطة التي تقدم بها السودان، لرأب الصدع بين حكومة إثيوبيا وجبهة تيغراي، واصفاً الأمر بالخطوة الطيبة. بيد أنّه أشار إلى أن هناك قضية مع السودان يجب حلها أولاً، في إشارة إلى أزمة الحدود.