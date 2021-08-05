طالع أول تعليق إثيوبي على وساطة د. حمدوك بين أديس أبابا وتيغراي

أديس أبابا – ترجمة: سحر أحمد

قالت بيلين سيوم السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد: “إن الثقة في بعض القادة السودانيين، قد تآكلت بالفعل، خاصة – ما أسمته – توغل الجيش السوداني في الأراضي الإثيوبية”، لافتة إلى ضرورة معالجة الأمر بدقة، قبل أن يتم التعامل مع السودان كطرف موثوق به لتسهيل المفاوضات.

‏من جانبه، قال، دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إنه لم يسمع عن الوساطة التي تقدم بها ‎السودان، لرأب الصدع بين حكومة ‎إثيوبيا و‎جبهة تيغراي، واصفاً الأمر بالخطوة الطيبة. بيد أنّه أشار إلى أن هناك قضية مع السودان يجب حلها أولاً، في إشارة إلى أزمة الحدود.