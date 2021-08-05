شبكة الصحفيين السودانيين تُعلن عن قيام المؤتمر العام الأول

الخرطوم: السوداني

قرّرت سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين، قيام المؤتمر العام الأول لشبكة الصحفيين السودانيين، في ظل تعقيدات مسارات الانتقال.

وقالت في تعميم صحفي اليوم الخميس، إنّ اختيارها للتوقيت

لمُواصلة مسيرتها التاريخية، تقييماً ومُراجعة للتجربة وفتحاً لآفاق التّطوُّر نحو المُستقبل بضخ دماء جديدة في شرايينها.

وأوضحت أنّ مراحل الانتقال الراهنة تَختلف مَوضوعياً عن مرحلة المُقاومة، وفي إهاب الواقع الحالي الذي يَقترح رؤية مُغايرة في عملية التّأسيس المهني الحقلي تجاه الكادر البشري والمُؤسّسات والقوانين، بالإضافة إلى عِلاقَات العمل وصناعة الصّحافة باستصحاب المُتغيِّرات التقنية والمجالات الحديثة التي استوعبتها بنى الصحافة كمهنة وممارسة وحق، سريع الانفتاح والتطوُّر مع نحت مسارب ذكية وفاعلة لمُقاومة عوامل التعرية التي تضرب المهنة ومنسوبيها، مشيرة إلى أن ذلك في آن متناقض، يخص شكل ومضمون عملية الانتقال التي تمت وتجرى بالبلاد.