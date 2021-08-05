محكمة شهداء الثورة تصدر حكماً بالإعدام في قضية شهيد الجزيرة أبا

ربك: السوداني

أصدرت محكمة جنايات مدينة ربك، بولاية النيل الأبيض اليوم، برئاسة مولانا فتح الرحمن إسحاق مالك، قاضي المحكمة العامة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم وليد آدم يحيى في قضية الشهيد محمد إسماعيل حسن، برقم البلاغ (714).

وقال خالد آدم سليمان، ممثل هيئة الاتهام، إنّ المحكمة توصلت لإدانة المتهم تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد، وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، وبذلك تكون المحكمة قد أكملت إجراءاتها في قضية شهداء ثورة ديسمبر المجيدة بالجزيرة أبا في قضية الشهيدين شوقي الصادق إسحاق ومحمد إسماعيل حسن في البلاغين بالرقمين (714) و(715)، والمتهم فيهما وليد آدم يحيى من مباحث شرطة الجزيرة أبا، وذلك بتوقيع عقوبة الإعدام قصاصاً في البلاغين – بحسب وكالة السودان الأنباء.

وأشادت لجان المقاومة وأسر الشهداء بنزاهة القضاء السوداني، وثمّنت الدور الكبير الذي قام به الإعلام في تسليط الضوء على هذه القضية.