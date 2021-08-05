تعرّف على أسباب انتهاء علاقة ميسي ببرشلونة!

برشلونة: وكالات

مفاجأة رحيل، أسطورة البلوجرانا ليونيل ميسي، التي زلزلت كيان نادي برشلونة وصدمت جماهيره، كانت بسبب فشل الطرفين في التوصُّل إلى اتفاقٍ لتجديد عقده.

وذكرت شبكة “سبورت إيطاليا”، أنّ الاجتماع الذي عقد عصر اليوم الخميس بين نادي برشلونة وليونيل ميسي، شهد توتراً كبيراً وهو ما أكدته بعد ذلك محطة إذاعة كتالونيا وإذاعة “راك 1”.

وأضافت أن هناك سببين وراء تعقد مفاوضات برشلونة مع ميسي، أولها المشاكل المالية التي يُعاني منها النادي، وهو ما يتطلّب من برشلونة تقليص فاتورة الأجور بشكل أكبر، حتى بعد أن وافق ميسي على تخفيض راتبه بنسبة 50%.

وأضافت أنّ السبب الثاني يتمثل في عدم رضاء ميسي وخيبة أمله من الفريق، مُشيرةً إلى أن ليو غاضب من الاتجاه الذي سلكه الفريق تحت قيادة المدرب رونالد كومان، ومضيفة بأن ميسي لن يلزم نفسه بفريق ضعيف.