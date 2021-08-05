“حمدوك” يتدخل لضبط تعيينات الخارجية و يستدعي“ أردول” لاستيضاحه حول التصرفات الأخيرة

الخرطوم: السوداني

كلف رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك وزيرة الخارجية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل له مع الجهات ذات الصلة بإجراءات التعيين الأخيرة يتم بعده تحديد الطريقة الكفيلة بتحقيق العدالة في التوظيف وتلبية الشروط المطلوبة لذلك.

من جانب آخر استدعى رئيس الوزراء مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية لاستيضاحه حول بعض التصرفات التي قام بها بحكم موقعه في الشركة، وفق تصريح صحافي لمجلس الوزراء اليوم الخميس.

تجيء هذه الإجراءات لتدعيم وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة وحفظ الحقوق والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح في إطار دولة القانون لسودان الثورة.