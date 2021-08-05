قيادة السجل المدني تناقش التوصيات حول تسهيل وتبسيط الإجراءات المدنية

الخرطوم: السوداني

رأس اللواء شرطة حقوقي أمير أحمد حسن كامل مدير الإدارة العامة للسجل المدني، اجتماع هيئة القيادة المصغر لإدارة السجل المدني صباح اليوم بقاعة الاجتماعات برئاسة الإدارة، بحضور مديري الدوائر والإدارات.

وناقش الاجتماع توصيات لجنة تبسيط الإجراءات بدائرة الأحوال المدنية.

وقال اللواء أمير إن اجتماع هيئة القيادة المصغر لإدارة السجل المدني قد ناقش التوصيات التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات ومعالجتها، وذلك حتى يتسنى للمواطن استخراج الأوراق الثبوتية دون المساس بالهوية السودانية أو التفريط فيها، داعيا أعضاء اللجنة لمتابعة التوصيات مع الشئون القانونية لوضع الأوامر والقوانين المنظمة لها وإجازتها.

موجها دائرة الأحوال المدنية بوضع خطط لمتابعة وتفعيل فروع دائرة الأحوال المدنية للقيام بمهامها بالشكل الصحيح، مضيفا أن جميع هذه الإجراءات تصب في مصلحة المواطن.