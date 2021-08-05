حظر التجول في أحياء بالدامر على خلفية أحداث عنف دامية

عطبرة: السوداني

عقدت لجنة الأمن بولاية نهر النيل اجتماعاً طارئاً برئاسة والي نهر النيل دكتورة آمنه أحمد محمد أحمد المكي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الدامر اليوم والتي راح ضحيتها ثلاثة مواطنين.

الى ذلك اعلنت اللجنة الأمنية بالولاية حظر التجوال باحياء 37 و38 بمدينة الدامر من الساعة الخامسة مساءً وحتى الثامنة صباح اليوم التالي إبتداءً من اليوم ولمدة 72 ساعة.

وقررت اللجنة الأمنية منع حمل السلاح الأبيض داخل أحياء 37 و 38 بمدينة الدامر او حمله عبر اي مواطن قادم إليها ومن يخالف هذه القرارات ستتخذ ضده الإجراءات القانونية.

و وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن الحادثة تعود إلى مشاجرة بين أفراد من قبيلتي النوبة والقرعان “الفلاتة” بالدامر فى مشكلة قديمة تجددت ونتج عنها قتلى وجرحى وحرق عدد من المنازل .