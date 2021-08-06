في حفل زفاف ندى القلعة : (يا جماعة ماعايزة قروش النقطة بتخرب الحفلة).

الخرطوم: تفاؤل العامري

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية فيديو للفنانة ندى محمد عثمان المعروفة بـ(ندى القلعة) أثناء احيائها لحفل زفاف بصالة دينار الملكية ويبدو عليها الضجر من الذين تباروا في نثر الاوراق المالية عليها وحاولت ايقافهم بإظهار تبرمها وعدم رضاها عن الأمر لكنهم تمادوا في(رمي النقطة) الشيء الذي ازعجها وجعلها تخاطبهم بقولها (يا جماعة ما عايزة قروش النقطة بتخرب الحفلة) ورغم ذلك لم يلقوا بالا لحديثها وواصلوا في نثر الاوراق ذات الفئات المختلفة.

وابدى متابعو اللايف على صفحة القلعة الرئيسية استياءهم من التصرف إذ وطات أقدام الذين التفوا حول المسرح الأموال المنثورة على الارض وجاءت اغلب التعليقات بأن ما يحدث استهتار بالنعمة .