ندى القلعة تكشف عن معاناتها مع الفقر وتقول : لو جاني زول فقير وبخاف الله لابنتي لن أتردد في تزويجها

الخرطوم: كوكتيل

كشفت الفنانة ندى القلعة العديد من التفاصيل المثيرة عن بداياتها الفنية ومعاناتها مع الفقر وذلك من خلال استضافتها في برنامج صحافة مسموعة بالإذاعة الطبية. وبحسب (كوش نيوز) فقد ذكرت القلعة أنها عندما تزوجت عاشت لسنوات طويلة في غرفة صغيرة ولم تكن تملك سوى ملايتين وزير صغير.

من جهتها سخرت القلعة من الأحاديث التي تربط السعادة بالأموال حيث قالت (عمرو المال ماكان سبب في السعادة). وفي ذات السياق أكدت القلعة عدم رفضها تزويج ابنتها لشاب فقير ولكن كان شرطها الأساسي أن يكون (بخاف الله) وأن تكون ابنتها مقتنعة به