اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر براشد دياب

الخرطوم: كوكتيل

ينظم مركز راشد دياب للفنون بالتعاون مع منظمة أسير للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبرعاية شركة سكر كنانة المحدودة، منتدى بعنوان (اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر) تحت شعار (أصوات الضحايا تقود الطريق) وذلك يوم الأحد الموافق 8 أغسطس الجاري الساعة السابعة مساء، بتشريف الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج مكين حامد تيراب ومفوض المنظمات ولاية الخرطوم والاستاذ مصطفى آدم والعميد محمد أحمد أبكر الدقو مدير التنسيق والاتصالات بالتعاون الدولي.

يقدم المنتدى الاستاذ أحمد حق الله ويتحدث فيه العميد شرطة محمد عبدالله يحي ممثل إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة وامين حمزة أحمد ممثل منظمة اسير للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

ويشارك في المنتدى الشعراء ابتهال تريتر، محمد حق الله بمشاركة المطرب عصام محمد نور، كما يفتتح في ذات الليلة سيد خضر أبوسيف معرض للفنانين منى ريحان ومأمون كابو.