الروائي بركة ساكن يعد انطولوجيا القصة القصيرة الإثيوبية

الخرطوم: كوكتيل

أعلن الروائي عبد العزيز بركة ساكن إكماله إعداد أول أنطولوجيا للقصة القصيرة الإثيوبية، من جزءين، يصدر الأول هذا الشهر (أغسطس) عن دار ويلوز بجوبا، ويحتوي على 20 قصة قصيرة لعشرين من الأدباء الإثيوبيين، منذ أواسط القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين، بينما يغطي الجزء الثاني القصة القصيرة الأثيوبية المعاصرة. وتضم الأنطولوجيا مقدمة ضافية للبروفيسور أبيبي زيقيي، عن الأدب الإثيوبي، وتقدمة أخرى كتبها البروفيسورالمستشرق وعميد كلية اللغات بجامعة بروكسل الحرة، إكسيفر لافين. وقال بركة ساكن إنه بدأ هذا المشروع منذ أكثر من عامين بمساعدة جامعة دبرماركوس التي وفرت له المترجمين، مشيراً إلى أن الأدب الاثيوبي المكتوب باللغات المحلية يشكل غياباً تاماً عن الساحة الأدبية في العالم، ومن هنا نبعت لديه فكرة ترجمة ونشر بعض نصوص القصص القصيرة التي كُتبت باللغة الأمهرية (كلغة رسمية) إلى اللغة الإنجليزية والعربية والفارسية وربما الفرنسية. وأضاف أن هدف هذا الكتاب هو إظهار الوجه الأدبي لإثيوبيا، حيث يجد القراء بين دفتي الكتاب أدباً عظيماً ظل مهملاً لسنوات كثيرة، والشئ المهم هو المساهمة بقدر المستطاع في ابتدار محاورة ثقافية بين إثيوبيا والشعوب الأخرى. وشكر ساكن كل من ساهم في إعداد هذا الكتاب، من مترجمين ومراجعين ومصممين، لاسيما الناشرة قاتا (وليوز للنشر)، والدكتور فيليب شيكولدون، أول من ضبط النسخة الأولى لغوياً.