تكتيك جديد للمريخ أمام ملوك الشمال الليل

الخرطوم : السوداني

يواجه المريخ، منافسه الأهلي مروي ضمن مباريات الدوري الممتاز مساء اليوم ( الجمعة)

وتعد المباراة الأولى للفرقة الحمراء تحت قيادة المدرب الفرنسي دييغو غارزيتو وطاقمه المعاون

وينتظر أن يخوض الأحمر المباراة بتكتيك جديد وتشكيلة مختلفة عن التي كان يخوض بها المباريات السابقة خاصة في ظل رغبة المدرب الفرنسي غارزيتو في رسم تكتيك مختلف للأحمر والاعتماد على بعض الأسماء بصورة كبيرة في الفترة المقبلة

وشهدت الأيام الماضية تعاونا كبيرا بين المدير الفني الجديد غارزيتو وطاقمه المعاون على رأسه نجله انطوني الى جانب المدرب العام الكابتن ابراهيم حسين ( ابراهومة)، حيث تم الاجتماع اكثر من مرة والتشاور حول عدد من الرؤى والاستراتيجيات التي من المنتظر أن يتم الشروع الفوري في تطبيقها ابتداء من مباراة اليوم.