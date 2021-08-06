جماهير الاحمر ترحب باعتزال حارس الفريق

رحبت فئة كبيرة من جماهير المريخ بخبر اعتزال حارس مرمي الفريق منجد النيل لكرة القدم

وكان اللاعب اعلن عبر صفحته بموقع فيس بوك اعتزال كرة القدم نهائيا، قبل ان يتراجع ويؤكد أن حسابه تعرض للاختراق

وقوبل البوست الذي كتبه اللاعب بترحيب كبير من قبل جماهير النادي التي دعت الجهاز الفني للاسراع في التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة التسجيلات القادمة

وقدم منجد النيل مستويات فنية، مخيبة للآمال منذ احتلاله لمركز الحراسة بصورة اساسية خلال الفترة الماضية وتدهور مستواه لدرجة جعلت الحارس محمد المصطفى يستولي على المقعد بصفة اساسية

ويعاني المريخ في مركز حراسة المرمى حيث يتواجد ثلاثة لاعبين وابرزهم محمد المصطفى وأحمد عبد العظيم الى جانب منجد النيل

ولا يبدي الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي غارزيتو حماسا للحراس الموجودين الآن بكشف النادي وشرع في البحث عن حارس جديد ودراسة عدد من الخيارات التي يتواجد على رأسها حارس مرمي الاهلي مروي أحمد بيتر وآخرين.