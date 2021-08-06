الهلال يهزم هلال التبلدي بسباعية

نجح فريق الهلال في تحقيق فوز كبير وعريض على ضيفه هلال الابيض بلغ سبعة اهداف دون رد ، ليبتعد الأزرق بصدارة الترتيب واصلا للنقطة رقم (55) وتقدم محمد أحمد ارنق بهدف السبق لصالح الهلال، وعزز الغربال محمد عبد الرحمن من تقدم الهلال بإضافة الهدف الثاني وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث لصالح الهلال ثم أضاف عيد مقدم الهدف الرابع لصالح الهلال.

ونجح اباذر ميسي في اضافة الهدف الخامس لصالح الهلال ثم اضاف محمد عبد الرحمن الهدف السادس لصالح الهلال والهاتريك له ثم اختتم عبد الرؤوف مهرجان الاهداف بإضافة الهدف السابع، ليحقق الهلال اكبر انتصار في البطولة الحالية بينما تعرض هلال الابيض لأكبر هزيمة.