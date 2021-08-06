مقتل شرطي و6 أشخاص في أحدث أعمال عنف بجنوب دارفور

قريضة – محجوب حسن

قُتل 7 أشخاص أحدهم شرطي، بمنطقة حبوبة التابعة لقريضة بولاية جنوب دارفور.

وعقدت لجنة أمن الولاية، اجتماعاً، بمحلية قريضة، طالبت فيه بالقبض على الجُناة وفرض هيبة الدولة.

وقالت لجنة أمن الولاية، إن أحد القتلى شرطي يحمل رتبة وكيل عريف في قوات الاحتياط المركزي.

وهاجم نحو 200 شخص على متن درّاجات نارية وسيارات وخيول وجمال، قرية حبوبة، حيث يُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه على المنطقة في غضون 20 يوماً.

وقال والي جنوب دارفور بالإنابة، حامد محمد التيجاني، إنه يجب حسم التلفتات الأمنية التي تُجرى في الولاية بالقبض على الجُناة وتقديمهم للعدالة.