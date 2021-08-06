انهيار 30 منزلاً بنهر النيل جراء السيول والأمطار

الخرطوم: السوداني

واصلت الإدارة العامة للدفاع المدني جهودها الرامية لدرء آثار السيول والفيضانات من خلال إحكام التنسيق المشترك مع غرف طوارئ الخريف بالعاصمة والولايات بواسطة فرق الدفاع المدني التي تضطلع بدورها في مجابهة فيضانات النيل والآثار المترتبة عليها.

وكشف العميد شرطة /قرشي حسين عبد القادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بالادارة العامة للدفاع المدني عن موقف السيول والفيضانات ليوم أمس بمختلف ولايات البلاد، مؤكدا إستمرار تدفق المياه بخور القعرة بنهر النيل وأن حركة المرور لازالت متعطلة بسبب إنقطاع الطريق وأن العمل مستمر فيه لفتح معبر عن طريق أعمال الردميات بالسكة حديد.

واضاف ان العمل جارٍ في تعلية الجسور ومعالجة الهدام مع المراقبة المستمرة للمناسيب بولاية سنار من قبل قوات الدفاع المدني بجانب شفط مياه الامطار من أحياء مدينة سنجة.

واوضح أن مياه النيل تدفقت عبر المصارف الرئيسية في بعض مناطق شرق وغرب النيل الا أن قوات الدفاع المدني قد تصدت لهذه المهمة حيث تم مد المناطق المتضررة بجوالات الخيش بغرض أعمال الردميات، بالإضافة لإستمرار المعالجات التى تقوم بها وزارة البنى التحتية بالمنطقة.

فيما كشف مدير إدارة الدفاع المدني بولاية نهر النيل عن هطول أمطار غزيرة بمحلية عطبرة بلغت 48 ملم بالإضافة لهطول أمطار خفيفه بكل من محليات شندي، وبربر، مضيفا أن السيول بمنطقة الفاضلاب تسببت في هدم مدرستين بالمنطقة وأن المياه قد غمرت بعض المنازل.

وقال تسبب جريان سيل نحو منطقه الرضيان وحدة سولا الإدارية في هدم عدد 30 منزلا، ووردت بلاغات تفيد بان محلية عطبرة محاصرة بالمياه في أحياء الطليح ،والموردة غرب وأركويت الشاحنات، موكدا أن العمل جاري لسحب المياه بواسطة الوحدات الهندسية وقوات الدفاع المدني وفيما يلي موقف مناسيب المياه بخزان الروصيرص نجد ان نسبة المياه من الجهة الأمامية للخزان 476.10م، ومن الجهة الخلفية 449.30م، وأن معدل تصريف الأبواب 564.88م م3.، ومقاس المياه عند محطة الديم 13.85م ونسبة وارد المياه الديم تبلغ 763م م3.