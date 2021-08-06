وزير الطاقة يكشف عن مشاورات مع إثيوبيا لشراء 1000 ميقاوات من الكهرباء

الخرطوم: السوداني

كشف المهندس جادين علي عبيد وزير الطاقة والنفط، عن مشاورات تجري بين السودان وإثيوبيا لشراء 1000 ميقاوات من الكهرباء.

وقال جادين وفق (سونا)، إن خبراء من هيئة كهرباء إثيوبيا زاروا الخرطوم في الشهر الماضي من أجل إجراء الدراسة اللازمة بشأن بناء خط الطاقة الكهربائية، وأن الخبراء السودانيين سيزورون إثيوبيا قريباً لاستئناف المحادثات في هذا الإطار.

وأبان أن هذا العمل جزء من الربط الشبكي المخطط له مع دول القرن الإفريقي، مؤكداً أن الربط الشبكي مع دول الجوار الإفريقي هو من إستراتيجية الدولة ومدعوم بواسطة التمويل الذي قرره البنك الدولي للسودان.

وأبان جادين أن إمداد السودان بالكهرباء من مصر وإثيوبيا مستمر منذ مدة وجاري حتى الآن، وأن إمداد إثيوبيا الآن حوالي 200 ميقاوات وهو جزء أساس من الإمداد اليومي ويمثل حوالي 10% منه.

يذكر أن إثيوبيا أعلنت أمس الخميس عبر وكالة الأنباء الإثيوبية عن رغبة عدد من الدول منها السودان وجنوب السودان لشراء الكهرباء منها.