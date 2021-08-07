خالد عمر: الحكومة لن تتسامح مع أي فعل فاسد

الخرطوم : السوداني

قال وزير رئاسة مجلس الوزراء ، خالد عمر يوسف ، إن الحكومة الانتقالية لن تتسامح مع أي فعل فاسد ، وكشف عن متابعة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بشكل مباشر لأي قضية تبرز أو تشكك في نزاهة الحكومة .

وكشف خالد عمر في اللقاء الاسبوعي المفتوح مع الجمهور ، عبر الفيديو مساء امس ، عن اجتماع انعقد قبل ايام مع وزارة العدل حول تسريع عملية تكون المفوضية التي قال أنها ستلعب دورا مهما للغاية في مراقبة ومكافحة الممارسات الفاسدة.

وفي سياق آخر قال وزير رئاسة مجلس الوزراء ، إن الحكومة وقعت مع البنك الدولي على مشاريع بقطاع الكهرباء بقيمة 450 مليون دولار .

وأضاف :” هذا يعد الاستثمار الاضخم في الكهرباء منذ سنوات عديدة”.

وقال إن توجه الدولة لايقصتر على سد الفجوة مابين الانتاج والاستهلاك في الكهرباء ولكن ايضاً عبر التوسع في انتاج الطاقات المختلفة لأن انتاج الطاقة هو الأساس المتين الذي تستند عليه اي نهضة” .

وتابع :” نبشر ان فترة الصيف المقبل ستكون افضل بكثير من الفترة الماضية”.

وبشان ازمة شرق السودان ، قال الوزير عمر يوسف :” أزمة الشرق سيكون لها تأثير على كافة البلاد والمنهج الذي نتنبناه أن يكون الحل شاملاً لكل الأطراف وكل القضايا دون استثناء لاي طرف “.