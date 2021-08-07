تسييرية نقابة المحامين تؤكد تقديمها العون القانوني لأسر الشهداء

الخرطوم : السوداني

اكدت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين ، في بيان ، وقوفها سداً منيعاً الى جانب اسر الشهداء في كافة ارجاء البلاد، وتولي ملفات الاتهام بالحق الخاص وتقديم العون القانوني لأسر الضحايا انطلاقا من واجبها القانوني والأخلاقي.

واشار البيان الى التضامن مع لجنة تسيير نقابة المحامين الفرعية بشمال كردفان ممثلة هيئة الاتهام عن الحق الخاص لشهداء مجزرة الأبيض، حيث مثلتْ نقابة المحامين السودانيين بوفد ضم نائب الأمين العام وأمين الولايات وأمين المال أمام محكمة جنايات الأبيض المنعقدة بمباني المجلس التشريعي يوم الخميس ٥ أغسطس ٢٠٢١م ، لحضور جلسة القرار في البلاغ المعروف بمجزرة الأبيض، التي حدثت ضحى ١٩ يوليو ٢٠١٩م حيث قام المتهمون وهم من منسوبي قوات الدعم السريع بالاعتداء بالرصاص الحي من اسلحتهم الخاصة على مجموعة من تلاميذ المدارس الذين كانوا يطوفون وسط الأبيض في موكب سلمي يندد بانعدام الخبز وبالضائقة المعيشية مما أدى الى استشهاد ستة من التلاميذ.

وقال البيان ان الهيئة بذلت جهداً كبيراً وصولا الى وضع البلاغ أم المحكمة .