(الشيوعي) يشرع في التحضير للمؤتمر العام ويطالب بتعديل قوانين الانتخابات

السوداني: وكالات

أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني فتحي فضل، عن بدء التحضير لعقد المؤتمر السابع للحزب الشيوعي، بإرسالهم قافلة لمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق لأنها تمثل رمزية انطلاقة ثورة ديسمبر، وأضاف في تصريح لـ(الترا سودان) : “سنمضي في هذا الاتجاه للتحضير وعقد المؤتمر السابع ولن يكون فقط عملًا داخليًا، لقد بدأنا النشاط على المستوى الجماهيري، وسنملك أي شيء في المؤتمر للجماهير”

وأشار فضل إلى بعض المعوقات التي تواجه الانتقال الديمقراطي، مثل إجراء الإحصاء السكاني، وتعديل القوانين الخاصة بالانتخابات بجانب وضع دستور البلاد، مفسرًا أن ‘”الوثيقة الدستورية لولا التعديلات الكثيرة التي أجريت عليها وحولتها لمجرد ورقة؛ كانت تصلح لوضعها لبنة لكتابة دستور البلاد”. وقطع بضرورة توافق الجميع على كل ما يتعلق بالانتخابات .