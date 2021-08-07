(الصحة) تخصص الجزء الأكبر من لقاح كورونا المقدم من أميركا لبورتسودان

الخرطوم: السوداني

استقبل وزير الصحة،د. عمر محمد النجيب والقائم بالاعمال الامريكي بريان شوكان ومندوبون من منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية ، بمطار الخرطوم وصول عدد 606.700 ألف جرعة من لقاح كورونا الامريكي (جونسون أند جونسون) تبرعت به الولايات المتحدة الامريكية للسودان لمساعدته في محاربة الجائحة.

وتم التبرع عبر (آلية تقاسم الجرعات التابعة لمرفق كوفاكس).

وقال وزير الصحة د. عمر النجيب إن الجزء الاكبر من لقاح كورونا الامريكي -جونسون أند جونسون – المقدم من قبل الولايات المتحدة سيذهب إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الاحمر .

من ناحيته قال القائم باعمال سفارة واشنطن لدى الخرطوم ، بريان شوكان ” إن الولايات المتحدة ملتزمة بمكافحة الجائحة في جميع أنحاء العالم بإستخدام قوة الديمقراطية وبراعة العلماء الامريكيين وقوة التصنيع الامريكي”

وأضاف :” نحن نقدم هذا اللقاح بهدف وحيد هو إنقاذ الارواح” .