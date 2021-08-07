إكتمال اجراءات صهر 530 عربة بوكو تمت مصادرتها

الخرطوم : السوداني

اعلنت لجنة الامن بولاية الخرطوم ، عن إكتمال اجراءات عدد 530 مركبة ( بوكو حرام) تمهيداً لصهرها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.

وعقدت اللجنة اجتماعاً الخميس برئاسة رئيس لجنة امن الولاية والي الخرطوم ، أيمن خالد نمر ، بحضور مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة .

وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) أمن الاجتماع على استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة العربات والمواتر غيرالمقننة ومحاربة الظواهر السالبة من خلال العمل المشترك لحجز العربات والمواتر غير المقننة بولاية الخرطوم.

وأكد الاجتماع تسليم كل العربات المصادرة بواسطة ممثل اللجنة العليا الى هيئة الجمارك توطئة لصهرها وكشف عن إكتمال الإجراءات 530 مركبة تمت مصادرتها توطئة لصهرها في الفترة القريبة المقبلة.

ووجه الوالي بضرورة استمرار الحملات لجمع العربات والمواتر غير المقننة واستدامة العمل.