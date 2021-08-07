15 صفحة يوميا.. مراهقة تحفظ القرآن الكريم في 3 شهور فقط

كوكتيل: وكالات

يتطلب حفظ القرآن الكريم وقتا طويلا من التدبر والمداومة حتى يتمكن الشخص في النهاية من حفظ الـ 30 جزءً عن ظهر قلب. لكن ما قامت به ذات الـ 15 عاماً يعد في نظر الكثيرون معجزة، إذ حفظت إيريم أشكين، 15 عامًا، التي تعيش في مدينة بتركيا، القرآن الكريم كاملًا فقط في 3 أشهر. (بحسب المصري اليوم) ، أن الدورات التي التحقت بها “إيريم” هي التي ساعدتها في حفظ القرآن الكريم في هذا الوقت القصير، إذ مكنتها من تعلم كيفية قراءة القرآن والاطلاع على أحكامه.

فيما أوضحت “إيريم” أنه منذ أن رأت معلمتها أنه يمكنها القيام بذلك، بدأت في إعطائها المزيد من الصفحات المكثفة لحفظ القرآن. بدأت من 1 إلى 5 صفحات في البداية، ثم زادت من 5 إلى 7 صفحات، وفي النهاية وصلت إلى ما يتراوح ما بين 7 و10 صفحات.

عندما وجدت المعلمة أنها تتم الحفظ بصورة جيدة دون أخطاء، زادت عدد صفحات الحفظ إلى 15 صفحة في اليوم. بينما أفادت “إيريم” أن والديها كانا سعداء للغاية، وكذلك هي، فبكت فرحاً عندما أنهت من حفظ القرآن.