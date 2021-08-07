رحيل الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

القاهرة: متابعات

توفيت اليوم السبت، الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بسبب مضاعفات فيروس كورونا. ورحلت دلال بعد نحو شهرين ونصف من وفاة زوجها، سمير غانم، الذي توفي متأثرًا بفيروس كورونا أيضًا.

وأعلن الإعلامى رامى رضوان زوج دنيا سمير غانم، وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وفى السياق ذاته، أكد الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، ما أعلنه رامى رضوان قبل قليل بشأن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: (أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة).