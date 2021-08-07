هلا و اهلا أيها الموت (٣٧)

كمال حامد

** هذه السلسلة التي بدأت منذ سنوات تجد اهتماما عند البعض فيما يرى آخرون انها تصيبهم بالهم، و هذا هو المطلوب، تذكر الموت درجة من درجات الإيمان، و في ذلك أجر و ثواب كما أن الترحم على الأموات درجات أخرى من الأجر و الثواب.

** فقدنا هذا الأسبوع نفرا كريما من الأصدقاء و الزملاء و المعارف ممن وصلني خبرهم من داخل الوطن، نسأل الله لهم الرحمة و القبول و لنا حسن العزاء.

** مات زميلنا المعلم الأستاذ حسين بشير عبد الماجد، سليل أسرة أبوعلي في مناطق التميراب و ابو سليم و الدامر و عطبرة، فقدته مهنة التعليم، و قدمناه نقابيا فذا دافع عن حقوق المعلم، و تشرفت بالعمل َمعه في لجنة بناء دارالَمعلمين و المعلمات بعطبرة و تعلمنا منه الصبر و الإخلاص و ابتكار مشروعات الدعم، حتى اكتمل البناء شامخا يقدم خدماته و برامجه الثقافية للمجتمع العطبراوي كما بدا نهاية الستينات و مطلع السبعينات، و اتمناه لايزال كذلك.

** من أهل الله حزنت لنبأ رجلين من أهل السنة و الجماعة و العمل الإنساني، الشيخين تاج السر طه اسماعيل، و محمد احمد ابوعزة و شارك في تشييعهما عشرات الألوف في نهر النيل و كردفان.

** العزاء الخالص لصديقنا حكيم الهلال الأستاذ طه على البشير وشقيقه مدثر و اسرتهما برحيل شقيقهما الأمين على البشير الذي لاقى ربه بمصر و يشيع اليوم بالمدينة عرب بالجزيرة.

** و الجزيرة و بالتحديد بركات و حلة حسن فقدت الفنان محمد بخيت الذي عرفناه من المجيدين للفن الشعبي، و من أهلنا في ديم القراي بلغنا وفاة العم حسن بلة ود شعبوط.

** انتقل لجوار. به بالسعودية زميلنا الصحفي الكبير الأستاذ حسن محنى الشهري رحمه الله و رحم امواتنا و أموات المسلمين و. رحمنا (إنا لله و إنا إليه راجعون).

*نقطة نقطة*

** كتبت أمس في ذكرى رحيل الفنان الخالد عبد العزيز محمد داوود، و اليوم هلت علينا الذكرى الرابعة لرحيل الهرم الإعلامي الكبير، الصوت الإذاعي الشامخ، الأستاذ حمدى بدر الدين، الذي تشهد له مايكرفونات إذاعات السودان و الأمارات و صوت أمريكا، مات بعد معاناة مع المرض و تجاهل الدولة، ربنا يرحمه.

** نشيد بقرار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك استدعاء مدير شركة التعدين مبارك اردول و وزيرة الخا جية و طلب التحقيق في تجاوزات الأول فرض دعم مالي كبير لاستقبال حاكم دارفور، و تجاوزات في تعيينات بوزارة الخارجية، الإشادة الكبرى ستكون في إعلان نتيجة التحقيق، و إزالة التجاوزات.

** مع اقتراب نهاية منافسات كرة القدم، و حسب نتائج مباريات اللفة الأخيرة، برزت اتهامات بالتواطوء و التلاعب بالنتائج.

** المواد التلفزيونية النادرة الخاصة بالتلفزيون القومي تعتبر ثروة، و حقا أصيلا للجهاز وحده، و لكنها تبث دون رقيب أو حسيب في معظم أو كل القنوات، و كنا نسمع بين الفينة و الأخرى إعلانا بتحذير هذه القنوات و التلويح بالقانون الواضح، و لكن مؤخرا توقفت التحذيرات و زادت عمليات بث هذه المواد، و التلفزيون يفرط في حقوقه كما يفرط في حقوق العاملين.

** ظاهرة الوقوف دقيقة حدادا، بدعة كنسية، و لكنها تنتشر عندنا أكثر، بصورة لا فائدة أو أجر للواقفين دقيقة حدادا، فيما كان سيصيبهم الكثير من الأجر، و الرحمة للأموات لو وقفوا دقيقة لقراءة الفاتحة.