بعد سباعية الهلال هلال الأبيض يطيح بالجنرال ويصدر قرارات تصحيحية

قرر مجلس ادارة نادي الهلال الابيض ممثل في رئيس النادي المكلف ورئيس القطاع الرياضي ناجي جابر اعفاء المدير الفني للفريق الجنرال صلاح محمد آدم وتقديم صوت شكر وتقدير له علي الفترة التي قضاها مع الفريق وكلف المجلس بقية الجهاز الفني بتسيير الامور الفنية لحين اشعار آخر.

على صعيد متصل أصدر النادي بيان جاء فيه.. يتأسف مجلس الإدارة علي المستوى المتقهقر الذي ظهر به الفريق في مباراة الأمس وهي نتيجة طبيعية للخلاف والتشظي الذي تعيشه القاعدة الهلالية المجروحة ،،،

وليعلم الجميع أن اي نجاح يحاول أصحابه أن يبنوه على فشل الآخرين هو في حقيقته هزيمة ترتدي ثياب النصر ،، وكل شئ يمكن أن يمضي نحو الأفضل بشرط ألا يكون عدوك هو جزء منك عندها تكون المصيبة والهزيمة ،، وإن مسيرة النجاح وسط المتربصين معركة لها جيوش وحشود وخطط وأهداف يجب أن يعتد لها الناجحون حتي لا يقعوا في الخسائر ،،،

وأشار مجلس الإدارة إلى انه يري منذ البارحة ان كل شئ كان منكسرا إلا عزيمة رجال الهلال ظلت قوية يقودها من الشباب رفاق نورالدين الدعاك ،، ومن الأقطاب رفاق عادل رجب كان ذلك في لحظة شرود صمت فيه الجميع لا يتكلمون بل يستعرون تحت مرارة الهزيمة التي تغلغلت في اعماقهم وهم يشاهدون الهلال يترنح أمامهم ،،، ولكن نحن في مجلس الإدارة نرى الهزيمة تحديا والنصر شهامة ،، فشبابنا قدر التحدي وفوق الشهامة وسيجبرون الكسر ويرسموا الابتسامة في وجوه الهلالاب الصادقين ،،،

واكد المجلس بأنه لم يترك الفريق إلا بعد تصدي إخواننا في الطرف الآخر للمسؤولية وقاموا بترحيل الفريق إلي موقع آخر تحت إشرافهم ولكن بعد المناشدات تقرر القيام بمسؤولياته كاملة تجاه الفريق وسيمضي بالفريق في بقية مشواره في روليت الدوري و يناشد المجلس الجميع دون استثناء للوقوف خلف الفريق كما يرحب المجلس بمبادرة شباب الهلال ونداء الأقطاب وسيتخذ المجلس بعض التدابير التي تتعلق بالشأن الفني .