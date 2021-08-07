مستشار الشؤون الدينية: وزير المالية منع دخول الكتاب المقدس إلا بسداد جمارك وضرائب

الخرطوم: عمرو شعبان

كشف مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف لشؤون المسيحيين بطرس بدوي عن منع وزارة المالية دخول شحنة من الكتاب المقدس من إحدى الدول الأفريقية إلا بعد سداد قيمة الجمارك والضرائب رغما عن إعفاء مثل هذه الرسوم للكتب الدينية.

وانتقد بطرس رئيس الوزراء لجهة تجاهله إعادة المتحف القومي بالقصر للكنيسة. مطالبا لدى مخاطبته ورشة حرية الدين والمعتقد الجيش بإخلاء مباني النادي الكاثوليكي وإعادته لأصحابه، وأضاف: يجب دفع تعويض للجنود المسيحيين لاستبعادهم من حرب اليمن بدعوى أنها حرب مقدسة فيما كانت الأموال من نصيب زملائهم الجنود من المسلمين.

وشدد بطرس على مطالبة وزارة الصحة بإعادة مبنى مستشفى التيجاني الماحي للكنيسة الأسقفية بالاضافة لمطالبته جهاز المخابرات بإعادة استثمارات المسيحيين وبيوتهم التي قال ان الجهاز استغلاها بمنطقة الأزهري فيما يعرف لبيوت فوكس، كاشفا عن أن الجهاز بعد إخلاء البيوت قام بخلع الأبواب والشبابيك وترك البيوت مفتوحة.

وسخر بطرس من عدم وجود معلمين للتربية الدينية المسيحية بالمدارس، مشيرا إلى أن الطلاب ينالون الدرجات فكيف يتم ذلك، مطالبا الوزارة بتعيين معلمين أو ترك تدريس الدين لدور العبادة.

وناشد بطرس لجنة إزالة التمكين بتفكيك من وصفهم بميزان الكنائس الذين اعتبرهم لا يمثلون شعب الكنيسة بل هم صنيعة لجهاز الامن. مطالبا بتكوين لجنة وطنية لإعادة ممتلكات المسيحيين وتعويض التالف منها. وكشف بطرس عن تبنيهم علمانية الدولة، منوها لدعمهم موقف الحلو ومطالباته، مشددا على أهمية اعتماد عطلة الأحد رسميا بدلا من الساعات الثلاث التي يتم منحها للمسيحيين.