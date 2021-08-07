حكومة وسط دارفور تبدي أسفها على أحداث منطقة كولقي (بيان)

زالنجي: السوداني

تأسفت حكومة ولاية وسط دارفورعلي سقوط ضحايا في الاحداث التي شهدتها منطقة كولقي بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور.

واوضحت حكومة الولاية في بيان لها اليوم ان الاحتراب والاقتتال في دارفور علي مدار السنوات الماضية حصد أعداد كبيرة من المواطنين الابرياء، مؤكدة ان حق الحياة هو من اهم الحقوق التي يجب ان يتمتع بها الإنسان التي أقرتها كل الشرائع السماوية والارضية.

وأعربت حكومة وسط دارفور عن تعازيها لأسر الضحايا في ولاية شمال دارفور، معلنة تضامنها الإنساني معهم وتسخيرجميع امكانياتها لهم حتي تعود الحياة الي طبيعتها، كما طالبت الاهل في ولاية شمال دارفور بتحكيم صوت العقل والعمل من اجل السلام و الاستقرار.

وأكدت حكومة الولاية ان خيار السلام العادل الشامل هو خيار كل اهل دارفور الذين ذاقوا ويلات الحروب ومرارة التشرد والفقدان، وتدعو الله أن يتقبل كل الأرواح التي فقدت في هذه الأحداث المؤلمة.